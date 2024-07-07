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İran'a Türk cumhurbaşkanı! Yeni dönemde Türkiye - İran ilişkileri nasıl olur?

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2024 15:29
İran'da yeni dönem başladı. Türk kökenli Mesud Pezeşkiyan İran'ın 9. Cumhurbaşkanı seçildi. Yeni dönem Türkiye - İran ilişkileri nasıl olur? A Haber muhabiri Ekber Karabağ detayları aktardı.
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