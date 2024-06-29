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İran'a Türk cumhurbaşkanı mı? Azerbaycan Türkü Mesud Pezeşkiyan seçimin favorisi

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 29.06.2024 08:52
Komşu ülke İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimi heyecanı yaşanıyor. İran'da halk dün için sandık başına gitti. 88 milyonluk ülkede 62 milyon seçmen oy kullandı. Resmi olmayan sonuçların ise ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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