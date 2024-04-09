09 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İran'a kimler siber saldırı düzenliyor?

İran'a kimler siber saldırı düzenliyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.04.2024 09:57
İran'da ülke genelinde siber saldırılara bağlı internet kesintileri yaşanıyor. Peki saldırının ardında kimler var? A Haber muhabiri Ekber Karabağ detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran’a kimler siber saldırı düzenliyor?
İran'a kimler siber saldırı düzenliyor?
Öldürdüğü çocuğun çorabıyla fotoğraf çektirdi!
Öldürdüğü çocuğun çorabıyla fotoğraf çektirdi!
Kalkış yapan uçağın motor kapağı düştü
Kalkış yapan uçağın motor kapağı düştü
2024’ün ilk güneş tutulması!
2024'ün ilk güneş tutulması!
Mescid-i Aksa’da bayram hilali gözlemi!
Mescid-i Aksa’da bayram hilali gözlemi!
Zaporijya nükleer santraline saldırı!
Zaporijya nükleer santraline saldırı!
Gazze’deki büyük yıkım havadan görüntülendi!
Gazze’deki büyük yıkım havadan görüntülendi!
Başkan Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanlar ile görüştü!
Başkan Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanlar ile görüştü!
Şifa hastanesinden geriye enkaz kaldı!
Şifa hastanesinden geriye enkaz kaldı!
Liverpool’dan Müslüman taraftarına iftar!
Liverpool’dan Müslüman taraftarına iftar!
Fransa’nın başkentinde patlama!
Fransa'nın başkentinde patlama!
Tahran’ın Washington’a teklifi!
Tahran’ın Washington’a teklifi!
Daha Fazla Video Göster