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28.01.2020
İran'a ait SİHA acil iniş yaptı |Video
İran'a ait Shahed 129 UAV modeli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Huzistan bölgesinde acil iniş yaptı. Araç etrafında güvenlik önlemi alınırken İran yerel medyası, SİHA'nın neden acil iniş yaptığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadığını bildirdi.
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