İran yönetimi İsrail’e karşılık verecek mi?

İsrail İran’a yönelik beklenen misillemesini gerçekleştirdi. 3 aşamalı saldırıda İran’ın füze sistemlerinin hedef alındığı bildirildi. Gece saldırıları ilk anından bu yana A Haber muhabiri Ekber Karabağ bölgedeki son durumu ve halkın saldırılar hakkında ne düşündüğüne dair gelişmeleri aktardı.

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