İran yeni silahlı İHA ve 2 füze tanıttı! Yeni SİHA 7 bin metre yükseklikte 24 saat uçma kapasitesine sahip

İran, Savunma Sanayii’ni güçlendirmeye devam ediyor. Tahran yönetimi son olarak yeni silahlı İHA'sını ve 2 füzesini daha tanıttı. Yeni SİHA 7 bin metre yükseklikte 24 saat uçma kapasitesine sahip. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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