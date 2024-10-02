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İran televizyonundan füze saldırısı anları!

İran televizyonundan füze saldırısı anları!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 01:23
İran, İsrail’e fırlattığı balistik füzelerin fırlatıldığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. İran devlet televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde, çok sayıda balistik füzenin ateşlendiği görüldü.
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