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İran - Suudi Arabistan yakınlaşması

A Haber
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Giriş: 20.03.2023 13:56
İran ve Suudi Arabistan 7 yıl sonra diplomatik ilişkilere yeniden başladı. Suudi Arabistan Kralı Selman, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi ülkesine davet etti. A Haber muhabiri Ekber Karabağ detayları aktardı.
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