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İran-Suudi Arabistan denklemi değişiyor mu? Yakınlaşma mı, siyasi taktik mi?

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Giriş: 04.12.2021 09:45
Güncelleme:04.12.2021 09:45
Orta Doğu'da ilginç gelişmeler birbirini takip ediyor. Bölgenin önemli güçlerinden biri olan Suudi Arabistan bir yandan Yemen'de taraf olduğu savaştan çekiliyor diğer yandan İran ile müzakere yapıyor. Peki uzmanlara göre bölgeyi derinden etkileyecek bu değişimin arka planında ne var? Suudi Arabistan geleneksel politikasına geri mi dönüyor? İşte tüm detaylar…
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