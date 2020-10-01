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İran sokakların "Ya Karabağ ya ölüm" sloganları...

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Giriş: 01.10.2020 22:10
Güncelleme:01.10.2020 22:16
İşgalci Ermenistan askerlerinin saldırılarına aynı şiddette karşılık veren Azerbaycan'a destek gelmeye devam ediyor. İran’ın Tebriz ve Erdebil şehirlerinde vatandaşlar Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılması için Azerbaycan’a destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüşlerde "Azerbaycan milleti çekemez bu illeti, Karabağ bizimdir bizim olacak" gibi sloganlar atıldı.

İran'ın Tebriz ve Erdebil şehirlerinde Azerbaycan'a destek yürüyüşü düzenlendi.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı karşı saldırı başarıyla devam ederken, Azerbaycan'a destek yürüyüşleri sürüyor.

"YA KARABAĞ YA ÖLÜM"

İran'ın iki büyük Türk şehri olan Tebriz ve Erdebil'de Azerbaycan'a destek yürüyüşü düzenlendi.

Tebriz şehir merkezinde bir araya gelen göstericiler, "Karabağ bizimdir, bizim olacak", "Ya Karabağ ya ölüm" ve "Haykırıyorum, haykırıyorum ben Türküm" sloganları atarak, Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanında olduklarını ilan ettiler.

Göstericiler ayrıca, ellerinde Azerbaycan bayrağı taşırken, Ermenistan bayrağını ise ateşe verdiler.

İran sokakların Ya Karabağ ya ölüm sloganları...
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