05 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İran sandık başında! Milyonlarca İranlı yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oy veriyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2024 08:46
İran ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında. Bu turda cumhurbaşkanı belli olacak. Tahran'dan ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Biden tartışması! Seçimden çekilecek mi?
Biden tartışması! Seçimden çekilecek mi?
Ateşkes beklerken katliam devam ediyor
Ateşkes beklerken katliam devam ediyor
İran sandık başında!
İran sandık başında!
İngiltere’de seçim zaferi İşçi Partisi’nin! 410 sandalye kazandı
İngiltere’de seçim zaferi İşçi Partisi’nin! 410 sandalye kazandı
İngiltere’de zafer İşçi Partisi’nin!
İngiltere'de zafer İşçi Partisi'nin!
Gazze’de bu gece ateşkes olur mu?
Gazze'de bu gece ateşkes olur mu?
Putin: “Erdoğan’ın siyasi iradesi uluslararası barışa katkı sunuyor”
Putin: “Erdoğan'ın siyasi iradesi uluslararası barışa katkı sunuyor”
A Haber dünyanın gözünü çevirdiği sınırda!
A Haber dünyanın gözünü çevirdiği sınırda!
Nükleer silahlar caddelerde gezdi
Nükleer silahlar caddelerde gezdi
Sudan’daki iç savaş büyüyor!
Sudan’daki iç savaş büyüyor!
Firar ederken dikenli tele takıldı
Firar ederken dikenli tele takıldı
Yarıştan çekilecek mi? Noktayı koydu!
Yarıştan çekilecek mi? Noktayı koydu!
Daha Fazla Video Göster