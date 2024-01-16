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İran, Pakistan’da DEAŞ’ı vurdu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 21:13
Belucistan Kurtuluş Ordusu kamplarına füze saldırısı yapıldı.
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