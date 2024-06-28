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İran liderini seçiyor! Halk 9. Cumhurbaşkanı’nı seçmen için sandık başında

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 28.06.2024 08:42
Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaybı sonrası İran seçime gidiyor. Oy kullanma işlemi başladı. Adaylar yüzde 50 oy oranını aşabilecek mi?  Başkent Tahran'dan A Haber muhabiri Ekber Karabağ son notları anlattı.
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