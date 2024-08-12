12 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İran, İsrail'e misilleme yapacak mı? A Haber'de İrfan Ülger açıkladı: Saldırı olursa İsrail'i perişan ederler!

İran, İsrail'e misilleme yapacak mı? A Haber'de İrfan Ülger açıkladı: Saldırı olursa İsrail'i perişan ederler!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.08.2024 17:28
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak sivil katliamı gerçekleştiren İsrail, Orta Doğu'da tansiyonu giderek yükseltiyor. Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilmesinin ardından İran ile İsrail arasında kriz yaşanıyor. Bu gelişmelerin ardından İran, İsrail'e misilleme sözü verdi. İsrail ise savaş durumuna geçti. Peki cephede neler yaşanıyor? İran neden bir misilleme yapmıyor? İran’ın olası bir misilleme sonrası İsrail’in buna yanıtı ne olur? A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger yaşanan son gelişmeleri analiz etti. İşte detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran’dan İsrail’e saldırı olursa perişan ederler!
İran'dan İsrail'e saldırı olursa perişan ederler!
Gazze’de cilt hastalıkları çocuklar arasında hızla yayılıyor
Gazze'de cilt hastalıkları çocuklar arasında hızla yayılıyor
Yunanistan alev alev yanıyor!
Yunanistan alev alev yanıyor!
Zaporijya Nükleer Santrali’nde korkutan yangın!
Zaporijya Nükleer Santrali'nde korkutan yangın!
İsrail cephesinde İran’ın misillemesine yönelik hazırlık var!
İsrail cephesinde İran’ın misillemesine yönelik hazırlık var!
İsrail- Lübnan sınırında gece boyu neler yaşandı?
İsrail- Lübnan sınırında gece boyu neler yaşandı?
Ukrayna savaşında nükleer tehlike mi?
Ukrayna savaşında nükleer tehlike mi?
Kim bu kıyametçiler? A Haber’de anlattı
Kim bu kıyametçiler? A Haber'de anlattı
Filistinliler ölümden ölüme sürülüyor
Filistinliler ölümden ölüme sürülüyor
İsrail’in kuzeyinde roket yağmuru
İsrail'in kuzeyinde roket yağmuru
The Economist’ten Siyonist sansür
The Economist’ten Siyonist sansür
Zaporijya Nükleer Santrali’nde korkutan yangın
Zaporijya Nükleer Santrali’nde korkutan yangın
Daha Fazla Video Göster