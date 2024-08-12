12 Ağustos 2024, Pazartesi
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İran, İsrail'e misilleme yapacak mı? A Haber'de İrfan Ülger açıkladı: Saldırı olursa İsrail'i perişan ederler!
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak sivil katliamı gerçekleştiren İsrail, Orta Doğu'da tansiyonu giderek yükseltiyor. Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilmesinin ardından İran ile İsrail arasında kriz yaşanıyor. Bu gelişmelerin ardından İran, İsrail'e misilleme sözü verdi. İsrail ise savaş durumuna geçti. Peki cephede neler yaşanıyor? İran neden bir misilleme yapmıyor? İran’ın olası bir misilleme sonrası İsrail’in buna yanıtı ne olur? A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger yaşanan son gelişmeleri analiz etti. İşte detaylar…