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İran, İsrail’e füze saldırısı başlattı!

İran, İsrail’e füze saldırısı başlattı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 20:42
İran’ın İsrail’e yönelik başlatması beklenen füze saldırısı başladı. İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e balistik füze fırlatıldığını açıkladı. Başkent Tel Aviv ve Kudüs’te siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sistemi devreye girdi. İsrailliler, sığınaklara sığındı.
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