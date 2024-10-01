01 Ekim 2024, Salı
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İran, İsrail’e füze saldırısı başlattı!
İran’ın İsrail’e yönelik başlatması beklenen füze saldırısı başladı. İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e balistik füze fırlatıldığını açıkladı. Başkent Tel Aviv ve Kudüs’te siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sistemi devreye girdi. İsrailliler, sığınaklara sığındı.