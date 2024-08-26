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İran-Irak sınırında patlama meydana geldi!

İran-Irak sınırında patlama meydana geldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 21:25
Güncelleme:26.08.2024 21:38
Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ederken İran-Irak sınırında hareketli dakikalar yaşandı. İki ülkenin sınırında büyük bir patlama meydana geldi.
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İran-Irak sınırında patlama meydana geldi!
İran-Irak sınırında patlama meydana geldi!
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