İran için mücadele eden bir kahraman: Musaddık

1950'lerde İran petrollerinin gelir dağılımı, bir İngiliz şirketi tarafından yönetiliyordu. Bir kişi çıktı ve bu duruma "dur" dedi. İran petrollerini İngiltere’nin tekelinden çıkararak millileştirmesi onu başbakanlığa taşıdı. O isim Muhammed Musaddık'tı. 54 yıl önce 5 Mart tarihinde ise hayata gözlerini yumdu. İşte Muhammed Musaddık'ın emperyalizme olan mücadelesi…