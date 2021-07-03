03 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İran için mücadele eden bir kahraman: Musaddık

İran için mücadele eden bir kahraman: Musaddık

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.07.2021 18:00
Güncelleme:03.07.2021 18:00
1950'lerde İran petrollerinin gelir dağılımı, bir İngiliz şirketi tarafından yönetiliyordu. Bir kişi çıktı ve bu duruma "dur" dedi. İran petrollerini İngiltere’nin tekelinden çıkararak millileştirmesi onu başbakanlığa taşıdı. O isim Muhammed Musaddık'tı. 54 yıl önce 5 Mart tarihinde ise hayata gözlerini yumdu. İşte Muhammed Musaddık'ın emperyalizme olan mücadelesi…
İran için mücadele eden bir kahraman: Musaddık
İran için mücadele eden bir kahraman: Musaddık
Mescid-i Aksa'nın muhafızı: Hatice Huveys
Mescid-i Aksa'nın muhafızı: Hatice Huveys
Macron'u eleştirdi ölüm tehditleri aldı!
Macron'u eleştirdi ölüm tehditleri aldı!
Manevra yapan motorsiklet ata çarptı
Manevra yapan motorsiklet ata çarptı
Avrupa'nın en eski gölü Ohri tehlikede!
Avrupa'nın en eski gölü Ohri tehlikede!
Akdeniz'de göçmen faciası! 43 kişi hayatını kaybetti
Akdeniz'de göçmen faciası! 43 kişi hayatını kaybetti
Aşırı yağış sonucu heyelan!
Aşırı yağış sonucu heyelan!
Okyanus cehenneme döndü!
Okyanus cehenneme döndü!
Economist'in gündemi Piri Reis!
Economist'in gündemi Piri Reis!
İsrail yine saldırdı! Yüzlerce Filistinli yaralandı
İsrail yine saldırdı! Yüzlerce Filistinli yaralandı
Müslüman aileye domuz eti ile saldırı!
Müslüman aileye domuz eti ile saldırı!
Dehşete düştüler! Dev timsah...
Dehşete düştüler! Dev timsah...
Daha Fazla Video Göster