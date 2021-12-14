İran halkı batı ile müzakerelere inanıyor mu?

İran nükleer anlaşmasına dönüş müzakereleri Viyana’da devam ediyor. Peki, şu ana kadar sonuç alınamayan müzakerelerle ilgili İran halkı ne düşünüyor, batılı ülkeleri samimi buluyor mu? A Haber muhabiri Ekber Karabağ, tahran sokaklarına bu sorunun yanıtını aradı.