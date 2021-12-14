14 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İran halkı batı ile müzakerelere inanıyor mu?

İran halkı batı ile müzakerelere inanıyor mu?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2021 16:21
İran nükleer anlaşmasına dönüş müzakereleri Viyana’da devam ediyor. Peki, şu ana kadar sonuç alınamayan müzakerelerle ilgili İran halkı ne düşünüyor, batılı ülkeleri samimi buluyor mu? A Haber muhabiri Ekber Karabağ, tahran sokaklarına bu sorunun yanıtını aradı.
Fransa’nın bütçe açığı 153 milyar Euro oldu
Fransa'nın bütçe açığı 153 milyar Euro oldu
İran halkı batı ile müzakerelere inanıyor mu?
İran halkı batı ile müzakerelere inanıyor mu?
Haiti’de korkunç patlama: En az 40 ölü
Haiti'de korkunç patlama: En az 40 ölü
Bu nasıl kuzgun!
Bu nasıl kuzgun!
Ukrayna’dan Rusya işgali uyarısı
Ukrayna'dan Rusya işgali uyarısı
ABD’deki hortum felaketi evleri yok etti
ABD'deki hortum felaketi evleri yok etti
Siyasetçiler ringe çıktı! Birbirleriyle kıyasıya dövüştükleri anlar kamerada!
Siyasetçiler ringe çıktı! Birbirleriyle kıyasıya dövüştükleri anlar kamerada!
7,3’lük deprem!
7,3'lük deprem!
Düğün şovu faciayla bitti
Düğün şovu faciayla bitti
İsveç’ten teröre 376 milyon dolarlık yardım!
İsveç'ten teröre 376 milyon dolarlık yardım!
Bu bir felaket! Kasabanın tamamı yok oldu
Bu bir felaket! Kasabanın tamamı yok oldu
Omicron nedeniyle ilk ölüm
Omicron nedeniyle ilk ölüm
Daha Fazla Video Göster