04 Temmuz 2024, Perşembe
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İran, Fransa ve İngiltere’de seçim heyecanı! Halk yeni yöneticilerini seçiyor
Fransa'da seçim heyecanı ikinci tur ile devam ediyor. Peki pazar günü sandıktan çıkacak sonuç ne söyleyecek? Seçim heyecanının yaşandığı bir diğer nokta İran. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur yarın yapılacak. İngiltere’de sandıklar kuruldu ve halk oy kullanmaya başladı. Merak edilen detayları A Haber muhabirleri aktardı.