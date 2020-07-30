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İran "dünyada bir ilk" başlığıyla duyurdu

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Giriş: 30.07.2020 20:01
Güncelleme:30.07.2020 20:01
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye Basra Körfezi'nden mesaj gönderdi. Sık sık ABD ile İran gemileri arasından gerilime sahne olan Hürmüz Boğazı'nda balistik füze tatbikatı yapan İran, söz konusu füzelerin dünyada bir ilk olduğunu iddia etti.

İran, Hürmüz Boğazı'nda gövde gösterisi yaptı. Devrim Muhafızları Ordusu, yer altından denize atılan balistik füzeleri denedi.

gelişmeyi, İran Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade duyurdu.

Söz konusu füzelerin dünyada bir ilk olduğunu öne süren Hacızade, İran devlet televizyonuna konuştu. "Dünya tarihinde ilk kez, yerin metrelerce altından balistik füze ateşledik." dedi.

Öte yandan, İran'ın Basra Körfezi'nde tansiyonu yükselten hamlesine, ABD'den yanıt gecikmedi.

Amerikan ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu tatbikatın sorumsuzca olduğu ve bölgede yer alan iki Amerikan üssünü alarma geçirdiği ifade edildi.

Basra Körfezi sık sık ABD ve İran'a ait bot ve fırkateynler arasında gerilime sahne oluyor.

İran dünyada bir ilk başlığıyla duyurdu
İran "dünyada bir ilk" başlığıyla duyurdu
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