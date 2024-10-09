İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suudi Arabistan’da!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Körfez ülkeleri turunun ilk durağı Suudi Arabistan’a geldi. Arakçi, temasları kapsamında başkent Riyad’da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bir araya geldi. Arakçi görüşmede, hükümetin komşu ülkelerle ilişkileri geliştirme ve bölgesel güvenlik, istikrar ve refahı artırma politikasını sürdüreceğini belirterek, Reisi hükümeti döneminde iki ülke arasında yapılan anlaşmaların uygulanmasına önem verdiklerini söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN