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İran dini lideri Hamaney'den İsrail'i yine vururuz mesajı

İran dini lideri Hamaney'den İsrail'i yine vururuz mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 15:21
İran dini lideri Hamaney, 2020 yılından bu yana ilk kez cuma hutbesi verdi. İsrail'in bölgedeki saldırıları, İran'ın İsrail'e verdiği yanıt sonrası dünya gözünü Hamaney'in vereceği mesajlara çevrilmişti. Hamaney, konuşmasına saat 11.30 sıralarında başladı ve konuşma yaklaşık 20 dakika sürdü. Meydanda yüz binlerce kişi Hamaney'in açıklamalarını canlı olarak takip etti. Hamaney, İsrail'e yeni bir meydan okuma yaparak "Gerekirse yeniden saldıracağız." dedi. Hamaney'in konuşması sırasında kürsüde bulunan silah namlusunu tuttuğu görüldü.
Hamaney’den İsrail’i yine vururuz mesajı
Hamaney'den İsrail'i yine vururuz mesajı
Hamaney’den İsrail’e yeni meydan okuma
Hamaney'den İsrail'e yeni meydan okuma
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