04 Ekim 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İran dini lideri Hamaney'den İsrail'i yine vururuz mesajı
İran dini lideri Hamaney, 2020 yılından bu yana ilk kez cuma hutbesi verdi. İsrail'in bölgedeki saldırıları, İran'ın İsrail'e verdiği yanıt sonrası dünya gözünü Hamaney'in vereceği mesajlara çevrilmişti. Hamaney, konuşmasına saat 11.30 sıralarında başladı ve konuşma yaklaşık 20 dakika sürdü. Meydanda yüz binlerce kişi Hamaney'in açıklamalarını canlı olarak takip etti. Hamaney, İsrail'e yeni bir meydan okuma yaparak "Gerekirse yeniden saldıracağız." dedi. Hamaney'in konuşması sırasında kürsüde bulunan silah namlusunu tuttuğu görüldü.