28 Eylül 2024, Cumartesi
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İran dini lideri Hamaney: Hizbullah’ın yanında olacağız
İsrail’in Hasan Nasrallah öldürdüğünü iddia etmesinin ardından İran dini lideri Ali Hamaney yaptığı açıklamada, “İsrail Direnişin tüm güçleri Hizbullah’a destek için yanlarında olacak. Lübnan, işgalci düşmanları pişman edecek.” ifadelerini kullanıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İRAM Başkanvekili Doç. Dr. Turgay Şafak değerlendirdi.