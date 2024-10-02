İran Devrim Muhafızlarının saldırı emrini verdiği an!

İran Devrim Muhafızları Komuta karargahından saldırı emrinin verildiği anlara ait görüntüler paylaşıldı. Saldırının İsmail Heniyye, Hasan Nasrallah, Gazze ve Lübnan halkı için yapıldığı belirtilerek emir veriliyor. İşte o anlar...

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