İran devrim gücü komutanı Kaani İsrail ajanı mı?

İran, öldürülen Hizbullah liderlerinden sonra Tahran’daki olası "ajanları" bulmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. İsrail'in, İran’ın içine soktuğu ajanın, devrim gücü komutanı Kaani olduğu iddia ediliyor. Detaylar haberimizde…

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