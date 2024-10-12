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İran devrim gücü komutanı Kaani İsrail ajanı mı?

İran devrim gücü komutanı Kaani İsrail ajanı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 18:34
İran, öldürülen Hizbullah liderlerinden sonra Tahran’daki olası "ajanları" bulmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. İsrail'in, İran’ın içine soktuğu ajanın, devrim gücü komutanı Kaani olduğu iddia ediliyor. Detaylar haberimizde…
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İran devrim gücü komutanı Kaani İsrail ajanı mı?
İran devrim gücü komutanı Kaani İsrail ajanı mı?
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