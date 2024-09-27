İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan iç savaş uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan olası bir iç savaşa dair uyarı geldi. Pezeşkiyan, “Ülkede bir iç savaş çıkarsa İran diye bir şey kalmaz” dedi. Açıklamanın ayrıntılarını A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.

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