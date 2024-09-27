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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan iç savaş uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan iç savaş uyarısı

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 13:56
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan olası bir iç savaşa dair uyarı geldi. Pezeşkiyan, “Ülkede bir iç savaş çıkarsa İran diye bir şey kalmaz” dedi. Açıklamanın ayrıntılarını A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.
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