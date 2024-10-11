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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Rusya lideri Putin ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Rusya lideri Putin ile görüştü

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 15:37
İran’da geçtiğimiz aylarda göreve başlayan Mesud Pezeşkiyan Rusya lideri Vladimir Putin ile görüştü. Bölgeyi yakından ilgilendiren görüşmenin detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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