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İran, Çin ve Rusya’nın ortak deniz tatbikatı başladı

İHA
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Giriş: 21.01.2022 15:31
İran, Çin ve Rusya tarafından düzenlenen “2022 Deniz Güvenlik Kemeri” tatbikatı başladı. “Barış ve güvenlik için birlikte” sloganıyla İran, Çin ve Rusya tarafından Hint Okyanusu’nun kuzeyinde düzenlenen “2022 Deniz Güvenlik Kemeri” adlı ortak tatbikat sabah saatlerinde başladı. İran ordusu sözcülerinden Amiral Mustafa Taceddini, “İran, Çin ve Rusya birliklerinin planlanan taktik ve operasyonel tatbikatlarında yanan bir geminin kurtarılması, kaçırılan bir geminin serbest bırakılması ve belirli deniz hedeflerine gece ve gündüz ateş edilmesi yer alıyor” ifadelerini kullandı.
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