İran-Azerbaycan gerilimi tırmanıyor! İran 4 diplomatı sınır dışı etti

İran ile Azerbaycan arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Son olarak İran yönetimi, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Konsolosluğu'nda görevli 4 diplomatı sınır dışı etti. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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