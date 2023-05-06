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İran-Azerbaycan gerilimi tırmanıyor! İran 4 diplomatı sınır dışı etti

A Haber
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Giriş: 06.05.2023 08:40
İran ile Azerbaycan arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Son olarak İran yönetimi, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Konsolosluğu'nda görevli 4 diplomatı sınır dışı etti. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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