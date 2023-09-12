İran askeri heyeti Azerbaycan'a gitti! İran: Azerbaycan'a saldırma niyetimiz yok

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Son olarak, İran Savunma Bakanlığından bir heyet Azerbaycan'ı ziyaret etti. İran'dan "Azerbaycan'a saldırma niyetimiz yok" açıklaması da geldi. Üstelik İran, Ermenistan'a ABD ile tatbikat yapması nedeniyle tepki gösterdi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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