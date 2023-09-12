12 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İran askeri heyeti Azerbaycan'a gitti! İran: Azerbaycan'a saldırma niyetimiz yok

İran askeri heyeti Azerbaycan'a gitti! İran: Azerbaycan'a saldırma niyetimiz yok

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2023 09:03
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Son olarak, İran Savunma Bakanlığından bir heyet Azerbaycan'ı ziyaret etti. İran'dan "Azerbaycan'a saldırma niyetimiz yok" açıklaması da geldi. Üstelik İran, Ermenistan'a ABD ile tatbikat yapması nedeniyle tepki gösterdi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran: Azerbaycan’a saldırma niyetimiz yok
İran: Azerbaycan'a saldırma niyetimiz yok
Libya’ya yardım için ilk uçak harekete geçti
Libya'ya yardım için ilk uçak harekete geçti
Fırtınası’nın vurduğu Libya’da can kaybı artıyor!
Fırtınası'nın vurduğu Libya'da can kaybı artıyor!
11 Eylül’ün 22. yılı
11 Eylül'ün 22. yılı
İtalya Çin projesinden neden çekiliyor?
İtalya Çin projesinden neden çekiliyor?
İşte Marakeş’te son durum
İşte Marakeş'te son durum
A Haber Fas’ta depremin merkez üssünde
A Haber Fas'ta depremin merkez üssünde
A Haber depremin merkez üssünde
A Haber depremin merkez üssünde
Paşinyan’a Karabağ uyarısı!
Paşinyan'a Karabağ uyarısı!
11 Eylül Saldırısı ne zaman gerçekleşti?
11 Eylül Saldırısı ne zaman gerçekleşti?
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem
Türkiye’den Fas’a taziye ve destek mesajları
Türkiye'den Fas'a taziye ve destek mesajları
Daha Fazla Video Göster