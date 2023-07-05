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İran artık Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 9. üyesi! Cumhurbaşkanı Reisi’den “ulusal para birimi” çağrısı

A Haber
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Giriş: 05.07.2023 08:45
İran Şanghay İşbirliği Örgütü’ne tam üye oldu. İran Cumhurbaşkanı Reisi ise, "Doların hakimiyetini kırmak için ulusal para birimleri ile ticaret yapmalıyız" dedi. Konuya ilişkin detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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