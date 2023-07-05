İran artık Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 9. üyesi! Cumhurbaşkanı Reisi’den “ulusal para birimi” çağrısı

İran Şanghay İşbirliği Örgütü’ne tam üye oldu. İran Cumhurbaşkanı Reisi ise, "Doların hakimiyetini kırmak için ulusal para birimleri ile ticaret yapmalıyız" dedi. Konuya ilişkin detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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