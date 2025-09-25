İran ajanları İsrail’e nasıl sızdı?

İran istihbaratı, İsrail'in nükleer faaliyetlerine ilişkin bazı gizli belgeleri yayımladı. "örümceğin gizli hazinesi" adlı bir belgeselle belgeleri deşifre eden İran'a İsrail içinden bilgi sızdırıldığı konuşuluyor.

