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İran 8. Cumhurbaşkanını seçti! Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre İbrahim Reisi seçimi kazandı
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Giriş: 19.06.2021 09:54
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri heyecanı sürüyor. İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu. Detayları İran’dan A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.