İran 8. Cumhurbaşkanını seçti! Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre İbrahim Reisi seçimi kazandı

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri heyecanı sürüyor. İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu. Detayları İran’dan A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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