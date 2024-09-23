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İran 12 MOSSAD ajanını yakaladı

İran 12 MOSSAD ajanını yakaladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 13:26
İsrail ile İran arasındaki gerilimi tırmandıracak yeni bir gelişme var. İran'da İsrail adına eylemler planlayan 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ detayları aktardı.
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İran 12 MOSSAD ajanını yakaladı
İran 12 MOSSAD ajanını yakaladı
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