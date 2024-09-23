İran 12 MOSSAD ajanını yakaladı

İsrail ile İran arasındaki gerilimi tırmandıracak yeni bir gelişme var. İran'da İsrail adına eylemler planlayan 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ detayları aktardı.

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