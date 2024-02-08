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Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama! Şii komutan hayatını kaybetti

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Giriş: 08.02.2024 01:02
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Bağdat'ta 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı üstlendi. Olay yerinde toplanan bölge halkından bir grup, "Amerika'ya hayır" sloganları attı. Uzman isimler A Haber ekranlarında bölgedeki sıcak gelişmeyi değerlendirdi..
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