08 Nisan 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İntikam yemini eden İran'dan sürpriz teklif: ABD Gazze'de ateşkesi güvenceye alırsa saldırıya yanıt vermeyeceğiz
İsrail'in Suriye'deki İran Konsolosluğuna gerçekleştirdiği saldırıda Devrim Muhafızları komutanlarının ölmesiyle, İran'dan arka arkaya intikam yeminleri gelmişti. İsrail misilleme için alarma geçerken İran'dan sürpriz bir teklif geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.