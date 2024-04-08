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İntikam yemini eden İran'dan sürpriz teklif:  ABD Gazze'de ateşkesi güvenceye alırsa saldırıya yanıt vermeyeceğiz

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 08.04.2024 13:59
İsrail'in Suriye'deki İran Konsolosluğuna gerçekleştirdiği saldırıda Devrim Muhafızları komutanlarının ölmesiyle, İran'dan arka arkaya intikam yeminleri gelmişti. İsrail misilleme için alarma geçerken İran'dan sürpriz bir teklif geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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