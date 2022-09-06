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İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss! II. Elizabeth'ten yetkiyi aldı ofisine geçti! İşte ilk sözleri

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Giriş: 06.09.2022 20:31
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ziyareti sonrası yeni görevini devralmasıyla birlikte Başbakanlık binasına geçti. Yoğun yağış altında süren yolculuk esnasında vatandaşlar yeni başbakanlarını selamladı. Truss'un bina önünde İngiliz vatandaşlarına seslendi. Diğer yandan A Haber muhabiri Alpaslan Düven bölgedeki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında paylaştı. İşte detaylar...
İngiltere’nin yeni Başbakanı Liz Truss! İşte ilk sözleri
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss! İşte ilk sözleri
İngiltere’nin yeni Başbakanı Liz Truss!
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss!
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