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İngiltere’nin enflasyon sınavı bitmiyor: Konut fiyatları martta yıllık bazda yüzde 1,6 arttı

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Giriş: 06.04.2023 13:31
İngiltere’de konut fiyatlarının bu yılın mart ayında yıllık bazda yüzde 1,6 artış kaydettiği bildirildi. İngiliz konut kredi kuruluşu Halifax, ülkede ortalama konut fiyatlarının bu yılın mart ayında 287 bin 880 sterline yükseldiğini açıkladı. İşte ayrıntılar...
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