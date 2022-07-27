İngiltere’nin 11 kişiyi acımadan öldüren seri katili Patrick Mackay serbest mi kalacak?

1975'te Londra ve Kent'te 11 kişiyi öldürdüğüne inanılan 69 yaşındaki Twisted seri katili Patrick Mackay, 47 yıl sonra serbest bırakılabilir. "Şeytanın Müridi" lakaplı sapık bir İngiliz seri katilin birkaç ay içinde hapisten çıkabilme ihtimalinin bozulması ülkede panik yarattı.