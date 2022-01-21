İngiltere'den Ukrayna'ya silah sevkiyatı! Ukrayna'ya anti tank füzeleri gönderildi

Ukrayna Rusya gerilimi savaşa dönmek üzereyken İngiltere Ukrayna'ya anti tank füzeleri gönderdi. Bu durum, Rusya tarafından tepkiyle karşılandı. Peki İngiltere'nin bundan sonraki tavrı ne olacak? Londra hükümeti Ukrayna'ya silah sevkiyatlarına devam edecek mi? Detayları Londra'dan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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