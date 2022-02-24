İngiltere’den Ukrayna açıklaması: Sizlerle birlikteyiz ve sizin için dua ediyoruz

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı harekata karşı bir tepki de İngiltere’den geldi. Başbakan Boris Johnson yaptığı açıklamada, “Sizlerle birlikteyiz ve sizin için dua ediyoruz. Tüm bu roketlere ve tanklara rağmen Ukrayna’nın özgürlük duygusu bastırılamayacak.” ifadelerini kullandı.

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