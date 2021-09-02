02 Eylül 2021, Perşembe
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İngiltere'den Taliban itirafı: Yanıldık
Kabil'deki tahliyelerini sancılı bir süreçle tamamlayan İngiltere'den "Taliban'ın kapasitesini yanlış değerlendirdik" itirafı geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiltere istihbaratının Afganistan hükümetinin bu yıl düşmesini beklemediğini söyledi. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.