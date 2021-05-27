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İngiltere'den skandal karar! Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri gösteren öğretmen göreve dönebilecek
İngiltere'de bir lisedeki derste İslam peygamberi Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri göstermesinin ardından açığa alınan öğretmenin görevine dönebileceği açıklandı. Liseden yapılan açıklamada, "Bulgular açık, ilgili öğretmen kaynağı suç amacıyla kullanmadı ancak ders konusu başka yöntemlerle etkili bir şekilde anlatılabilirdi." denildi.