27 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İngiltere'den skandal karar! Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri gösteren öğretmen göreve dönebilecek

İngiltere'den skandal karar! Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri gösteren öğretmen göreve dönebilecek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.05.2021 10:35
Güncelleme:27.05.2021 10:36
İngiltere'de bir lisedeki derste İslam peygamberi Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri göstermesinin ardından açığa alınan öğretmenin görevine dönebileceği açıklandı. Liseden yapılan açıklamada, "Bulgular açık, ilgili öğretmen kaynağı suç amacıyla kullanmadı ancak ders konusu başka yöntemlerle etkili bir şekilde anlatılabilirdi." denildi.
Hz. Muhammed'e büyük saygısızlık!
Hz. Muhammed'e büyük saygısızlık!
Resmi törenle madalya
Resmi törenle madalya
3 bin yıl sonra doğdu! Dünyanın geleceğine dair umutları artırdı
3 bin yıl sonra doğdu! Dünyanın geleceğine dair umutları artırdı
Brezilya'da yeni koronavirüs mutasyonu
Brezilya'da yeni koronavirüs mutasyonu
Kalan tek çocuğu için Başkan Erdoğan'dan yardım istedi
Kalan tek çocuğu için Başkan Erdoğan'dan yardım istedi
ABD'ye elektroşok tazminatı!
ABD'ye "elektroşok" tazminatı!
ABD'de saldırı: Çok sayıda ölü var
ABD'de saldırı: Çok sayıda ölü var
Marketler cipsleri sakladı! Her yerden fare çıkıyor
Marketler cipsleri sakladı! Her yerden fare çıkıyor
Evlilik teklifini reddedince acımadan öldürdü
Evlilik teklifini reddedince acımadan öldürdü
Türk SİHA’larının başarısı göz dolduruyor
Türk SİHA’larının başarısı göz dolduruyor
Doktorlardan mucizevi tedavi!
Doktorlardan mucizevi tedavi!
Koronavirüsün kaynağı belli oldu mu?
Koronavirüsün kaynağı belli oldu mu?
Daha Fazla Video Göster