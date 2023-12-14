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İngiltere'den radikal karar! Aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudiler İngiltere'ye giremeyecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 19:02
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ülkesinin aşırılık yanlısı yasa dışı İsrailli yerleşimciler'in İngiltere'ye girişini yasakladığını duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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