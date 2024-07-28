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İngiltere'den Netanyahu kararı! Yeni hükümet Lahey'in yakalama kararına itirazını geri çekti

İngiltere'den Netanyahu kararı! Yeni hükümet Lahey'in yakalama kararına itirazını geri çekti

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 01:20
İngiltere'den Netanyahu için geri adım geldi. İşçi partisi liderliğindeki yeni hükümet, uluslararası ceza mahkemesinin, İsrail başbakanı hakkında yakalama kararı çıkarmasına yönelik itirazını geri çekti. Ayrıntılar A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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