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İngiltere'den muhtemel işgal planı | A Haber Ukrayna'da

A Haber
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Giriş: 18.02.2022 10:34
Rusya ile Ukrayna arasında gerilim taraflardan gelen açıklamalarla artmaya devam ediyor. Ukrayna yönetimi ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde son 24 saatte 60 sınır ihlalinin gerçekleştiğini, 1 askerin yaralandığını duyurdu. Rusya da Belarus ile askeri tatbikatlarına devam ediyor. SSınırın sıfır noktasındaki son durumu A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.
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