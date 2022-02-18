İngiltere'den muhtemel işgal planı | A Haber Ukrayna'da

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim taraflardan gelen açıklamalarla artmaya devam ediyor. Ukrayna yönetimi ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde son 24 saatte 60 sınır ihlalinin gerçekleştiğini, 1 askerin yaralandığını duyurdu. Rusya da Belarus ile askeri tatbikatlarına devam ediyor. SSınırın sıfır noktasındaki son durumu A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN