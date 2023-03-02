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İngiltere'den "kedi" itirafı! Hükümet pandemide tüm kedileri öldürmeyi mi planladı?

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 16:51
İngiltere'nin pandemi döneminde ülkedeki tüm kedileri öldürmek istediği ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
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