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İngiltere'den gerili artıran adım! 2 kraliyet donanması gemisi Doğu Akdeniz'e gönderiliyor

A Haber
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Giriş: 13.10.2023 15:50
İngiltere'den bölgede gerilimi artıracak bir adım geldi. Londra yönetimi İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gözetleme uçağı ve iki kraliyet donanması gemisi gönderdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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