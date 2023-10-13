İngiltere'den gerili artıran adım! 2 kraliyet donanması gemisi Doğu Akdeniz'e gönderiliyor

İngiltere'den bölgede gerilimi artıracak bir adım geldi. Londra yönetimi İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gözetleme uçağı ve iki kraliyet donanması gemisi gönderdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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