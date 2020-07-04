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İngiltere'den flaş karar! Türkiye dahil 75 ülkeye uçuşlar başlıyor! | VİDEO

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Giriş: 04.07.2020 11:40
Güncelleme:04.07.2020 11:47
İngiltere koronavirüs (Covid-19) nedeniyle getirdiği uçuş yasaklarını kaldırmaya hazırlanıyor. Daha önce koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin gevşetileceği sinyalini veren yetkililer, virüs kapsamında güvenli olarak listelediği ve içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 75 ülkenin uçuş yasağını kaldırıyor. Öte yandan hükümet tarafından yayınlanan listede, 59 ülke vatandaşları İngiltere'ye giriş yaptıktan sonra 14 gün karantina uygulamasına bağlı olmayacak. Detayları A Haber Muhabiri Alpaslan Düven İngiltere'den aktardı...
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