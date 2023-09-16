İngiltere’deki sığınmacılara ilişkin araştırma: İnsan hakları ihlal ediyor

Avrupa'ya giden göçmen çocukların kayıp olduğuna dair pek çok haber gündeme geldi. Bu kez İngiltere'de yapılan bir araştırma, bu ülkeye giden sığınmacıların uluslararası şartların çok gerisinde hayatta tutunmaya çalıştığını ortaya koydu.

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