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İngiltere’deki sığınmacılara ilişkin araştırma: İnsan hakları ihlal ediyor

A Haber
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Giriş: 16.09.2023 15:49
Avrupa'ya giden göçmen çocukların kayıp olduğuna dair pek çok haber gündeme geldi. Bu kez İngiltere'de yapılan bir araştırma, bu ülkeye giden sığınmacıların uluslararası şartların çok gerisinde hayatta tutunmaya çalıştığını ortaya koydu.
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